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Валуев призвал не удивляться наглости западных чиновников

Депутат Валуев назвал наглостью новые требования к российским спортсменам

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Замир Усманов/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал наглостью действия Международной федерации скалолазания, которая требует с российских спортсменов около 500 тысяч рублей за проверку их связи с ЦСКА и «Динамо», передает «Спорт-Экспресс».

«Не надо удивляться наглости западных чиновников. Это еще не предел их хотелок», — сказал Валуев.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

В 2024 году планируется проведение в России Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее Татьяна Тарасова назвала безобразием требования международных федераций к россиянам.

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