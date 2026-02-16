В Белоруссии ряд воинских частей привели в боевую готовность

В Белоруссии в рамках проверки ВС ряд частей привели в боевую готовность

Управление и ряд соединений и воинских частей Западного оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Белоруссии приводятся в боевую готовность в рамках проверки армии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале.

Отмечается, что в рамках проводимых мероприятий мобилизационные ресурсы поступят в армию. Проверка поможет оценить уровень боевой и мобилизационной готовности, способность командиров руководить воинскими частями, в каком состоянии находятся вооружение, военная и спецтехника.

Кроме того, в ходе проверки военнообязанные граждане смогут восстановить свои знания и навыки. С ними проведут занятия по предметам боевой подготовки, в том числе по огневой и медицинской.

Особое внимание в ходе проверки будет уделено вопросам повышения живучести подразделений в условиях активных действий диверсионно-разведывательных групп условного противника и беспилотной авиации, говорится в сообщении белорусского ведомства.

Ранее в Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии по поручению президента.