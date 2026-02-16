В Башкирии на рельсах нашли женщину с отрезанной ногой

В Стерлитамаке в Республике Башкортостан на рельсах обнаружили женщину с отрезанной ногой. Об этом пишет Ufa1.ru со ссылкой на сразу несколько источников в разных экстренных службах.

По словам одного из собеседников портала, инцидент произошел на улице Черноморской, где проходит железнодорожный переезд. Пострадавшей оказалась местная жительница 1990 года рождения. Отмечается, что она попала под поезд и выжила. Но когда ее доставили из-под вагона, оказалось, что ей отрезало ногу. Кроме того, пострадавшая получила травмы головы и живота.

Женщину госпитализировали в больницу Стерлитамака в шоковом состоянии. На данный момент выясняются обстоятельства, при которых пострадавшая угодила под поезд.

До этого врачи Орехово-Зуевской больницы пять с половиной часов спасали мужчину, попавшего под грузовой поезд. Мужчину госпитализировали с множественными переломами, вдавленными переломами теменной кости черепа, повреждением крупных сосудов мозга и обширной кровопотерей. Ему сделали переливание крови, после чего медики приступили к операции. На данный момент жизни пациента ничего не угрожает, его уже перевели на амбулаторное лечение, его ждет длительная реабилитация.

Ранее в Сыктывкаре поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину.