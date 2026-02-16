Мосгорсуд выпустил из СИЗО гендиректора «Джема»

Мосгорсуд выпустил из СИЗО гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Черкасову избрали новую меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 февраля.

29 ноября 2025 года Андрея Черкасова арестовали в Москве. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда мужчину отправили в СИЗО.

В конце 2024 года певец Сергей Жуков пожаловался, что Черкасов заявил претензии на права на песни группы «Руки вверх!», используя документ 2006 года, подписанный бывшим продюсером коллектива Андреем Маликовым. Артист попросил глав Следственного комитета и Верховного суда о содействии. Спустя некоторое время в офисе Черкасова прошли обыски.

В декабре 2025-го Сергей Жуков был признан потерпевшим в рамках дела о мошенничестве в отношении генерального директора издательства «Джем» Андрея Черкасова.

