Сборная России попала в топ-5 национальных сборных по стоимости состава

Портал Transfermarkt в своем Telegram-канале опубликовала список самых дорогих национальных команд, которые не выступят на Евро-2024.

Самой дорогой командой стала Норвегия (€335,4 млн), на втором месте расположилась Швеция (€206,9 млн), замкнула тройку Ирландия (€161,6 млн). Национальная команда России заняла в списке четвертое место (€157,3 млн).

20 ноября Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. Игра против кубинцев стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Действующим победителем турнира является Италия, обыгравшая в решающем матче Англию.

Ранее экс-вратарь сборной СССР назвал команды, с которыми надо играть России.