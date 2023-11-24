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Футболист сборной Бразилии подвергся расистским оскорблениям после матча с Аргентиной

Футболист Родриго подвергся расистским оскорблениям после игры с Аргентиной

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Reuters

Футболист сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго заявил в своих соцсетях, что подвергся расистским оскорблениям после отборочного матча чемпионата мира по футболу 2026 года против Аргентины.

«Расисты всегда на чеку. Мои соцсети заполонили оскорбления и всякая подобная ерунда. Это то, что может увидеть каждый», — написал Родриго.

Поединок должен был начаться 22 ноября в 03:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Лионель Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле. После возвращения произошел конфликт между Месси и Родриго.

В ходе спора Месси слегка прихватывал бразильца за шею сзади. Одна из фраз, произнесенных аргентинским нападающим, звучала так: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?». Издание отметило, что Месси, общаясь на испанском, использовал сленговое выражение cagones — однокоренное с глаголом cagar («испражняться»). Одно из значений слова cagón – «трусливый или до крайности напуганный человек».

Ранее стали известны новые подробности конфликта Месси и Родриго.

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