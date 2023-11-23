Футболисту клуба РПЛ пожелали попасть в «Интер» или «Милан»

Бывший футболист «Болоньи» Игорь Колыванов высказался об интересе итальянского клуба к игроку московского «Локомотива» и сборной Армении Наиру Тикнизяну. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Тикнизян — перспективный, хороший футболист, все может произойти. «Болонья» — крепкий середняк Серии А, он может там пригодиться. Но надо понимать, сколько за Тикнизяна попросят и сколько сможет предложить итальянский клуб.

Если он захочет, то это возможно, пускай он прогрессирует. Дай Бог, чтобы в будущем он попал в «Интер» или «Милан», более престижные команды.



У «Болоньи» достаточно молодая команда. Там прекрасный город, где очень любят футболистов, которые приезжают и помогают клубу расти. Там адекватное руководство. Все шансы, чтобы прогрессировать, у Тикнизяна будут», — заявил экс-футболист.

22 ноября журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что «Болонья» проявляет высокий уровень интереса к футболисту «железнодорожников». 24-летнего игрока просматривал представитель команды Марко Ди Вайо в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 Хорватия — Армения (1:0).

В текущем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Соглашение игрока с московским клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее экс-футболист «Челси» посоветовал лондонскому клубу россиянина.