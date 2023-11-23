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Российского хоккеиста НХЛ назвали игроком уровня Зала славы

Форвард «Питтсбурга» Смит назвал одноклубника Малкина отличным хоккеистом

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Gene J. Puskar/AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Райлли Смит высоко оценил мастерство российского одноклубника Евгения Малкина. Его слова приводит пресс-служба команды.

«Малкин великолепно играет в контратаках и при атаках с численным преимуществом. До игры с ним я не осознавал, что он всегда ищет открытый лед, а не самый быстрый путь к воротам. Он отличный хоккеист, умеющий обманывать и создавать больше пространства для себя.

Не зря он провел много матчей в НХЛ. Не зря у него много очков в лиге. Он игрок уровня Зала славы. Это происходит из-за того, что он универсальный хоккеист», — заявил Смит.

В текущем сезоне 37-летний Малкин сыграл 18 матчей, в которых забросил девять шайб и сделал девять результативных передач.

В минувшем сезоне НХЛ Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

После 18 матчей «Пингвинз» набрали 18 очков и занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее скандальный российский хоккеист НХЛ в драке уложил соперника на лопатки.

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