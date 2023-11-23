Губерниев заявил, что не удивляется поведению Костомарова после выписки

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев восхитился тем, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров играл в теннис с протезами. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Роман Костомаров — человек с безграничными возможностями. Я бесконечно его люблю и преклоняюсь перед ним. Пример для всех нас. Я уже ничему не удивляюсь. Роман Костомаров любые вершины покорит. Это для всех нас огромный пример и жизнелюбия, и силы духа, и колоссального преодоления. Я слежу, переживаю, радуюсь. Желаю ему всячески долголетия и успехов», — сказал Губерниев.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами.

Ранее сообщалось, что Костомаров вернулся в больницу.