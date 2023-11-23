Международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что международные спортивные федерации хотят за деньги проверять причастность отечественных атлетов к ЦСКА и «Динамо». Его слова передает «Матч ТВ».

«Самое интересное, что проверка для спортсмена — это платно. Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, «Динамо», участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее. Например, в гимнастике такая проверка для спортсмена стоит 3 тысячи франков, для персонала — 1 500 франков. Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тысяч франков. Стрельба из лука — 750 евро», — сказал Сенглеев.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

В 2024 году планируется проведение в России Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее в МИД указали на недостаток резолюции ООН по олимпийскому перемирию.