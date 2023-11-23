Фигуристка Туктамышева объяснила, зачем надела свадебное платье

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, что предвещает ее фотосессия в свадебном платье. Ее слова передает «Фонтанка.ру».

«Нет, ничего не предвещает. Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое платье. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает. Просто, когда уже посмотрела фотографии, мне написала подруга: «Похожее платье». И только тогда я поняла: точно, у нее на свадьбе было практически такое же», — сказала Туктамышева.

Сезон-2023/24 Туктамышева пропустит из-за приостановки карьеры.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее призер Игр по фигурному катанию заявил, что его хотели отдать в хоккей.