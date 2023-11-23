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Скандальный российский хоккеист НХЛ в драке уложил соперника на лопатки

Игрок «Калгари» Задоров подрался с канадцем в матче НХЛ

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Никита Задоров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз» стал участником драки.

Россиянин во втором периоде сошелся в драке на кулаках с защитником «Предаторз» Жереми Лозоном. Задорову понадобилось менее 20 секунд, чтобы уложить соперника на лопатки. Судьи встречи тут же разняли хоккеистов. По итогам инцидента канадец и российский игрок «Флэймз» получили по большому штрафу за драку. Также Лозон был наказан еще и малым штрафом за подножку.

Встреча завершилась победой «Нэшвилла» со счетом 4:2. Задоров не отметился результативными действиями.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами. В текущем сезоне Задоров сыграл 18 матчей (1+5).

В своем недавнем интервью Задоров осудил Россию и высказался о больших призовых в сборной России.

Ранее сообщалось, что Овечкин не смог отличится результативными действиями в матче с «Баффало».

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