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Иностранный тренер пожелал футболисту «Зенита» перейти в «Манчестер Юнайтед»

Тренер Петржела не верит, что игрок «Зенита» Алип перейдет в «Манчестер Юнайтед»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не верит в информацию о том, что игроком клуба Нуралы Алипом интересуется английский «Манчестер Юнайтед», передает «Матч ТВ».

«Я не верю, что Алипу удастся попасть в «МЮ». Если они действительно хотят его приобрести, я держу кулачки за Нуралы. Но я не очень верю в подобную информацию», — сказал Петржела.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Алип принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет €2 млн. Алип выступает за «Зенит» с января 2023 года. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. До этого футболист выступал за казахстанский «Кайрат».

Ранее был назван футболист московского «Спартака», способный усилить «Зенит».

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