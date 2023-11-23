Иностранный тренер пожелал футболисту «Зенита» перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не верит в информацию о том, что игроком клуба Нуралы Алипом интересуется английский «Манчестер Юнайтед», передает «Матч ТВ».

«Я не верю, что Алипу удастся попасть в «МЮ». Если они действительно хотят его приобрести, я держу кулачки за Нуралы. Но я не очень верю в подобную информацию», — сказал Петржела.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Алип принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет €2 млн. Алип выступает за «Зенит» с января 2023 года. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. До этого футболист выступал за казахстанский «Кайрат».

Ранее был назван футболист московского «Спартака», способный усилить «Зенит».