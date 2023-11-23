Футболист сборной России об игре с Кубой: уровень сопротивления был недостаточный

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков поделился впечатлениями от победы над национальной командой Кубы, отметив, что кубинцы оказали недостаточное сопротивление, передают «Известия».

«Мы сразу стали создавать опасные моменты, но их вратарь поначалу выручал. Потом, как забили один гол, нас прорвало. Думаю, что уровень сопротивления был все же недостаточный», — сказал Волков.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов, причем все восемь голов оформили разные игроки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборную России раскритиковали за разгром Кубы.