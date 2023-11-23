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Бывший чемпион UFC выступил за легализацию допинга

Бывший чемпион UFC Силва заявил, что в MMA нужно разрешить допинг

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Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории бразилец Андерсон Силва заявил, что в смешанных единоборствах (MMA) следует разрешить допинг, чтобы уменьшить количество травм, передает Bloody Elbow.

«Я за то, чтобы проверять на допинг в неделю боя. Если в неделю боя ты проваливаешь тест на допинг, тогда ты попал. Тренируясь на высшем уровне, невозможно не получить травмы при подготовке. Без шансов», — сказал Силва.

Также Силва отметил, что подготовка бойцов MMA отличается от подготовки любого другого представителя единоборств.

«Ты должен тренировать бокс, джиу-джитсу, борьбу, а сверху накидывать общефизическую подготовку. Было время, когда все получали травмы», — добавил Силва.

В своем последнем поединке, который состоялся 31 октября 2020 года, Силва уступил представителю Ямайки Юраю Холлу. Бой был остановлен на второй минуте четвертого раунда.

Всего на счету Силвы 34 победы и 11 поражений.

Ранее российский боец Петр Ян назвал дату своего возвращения в UFC.

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