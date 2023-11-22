В Федерации Дагестана по кикбоксингу заявили, что обвиненный в госизмене Ахмедов был уволен

Президент Федерации по кикбоксингу Дагестана Магомед Магомедов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что участвующий в боевых действиях на стороне Украины тренер Ахмад Ахмедов не имеет отношения к дагестанской федерации с 2016 года.

«Ахмад Магомедович был избран на должность старшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу в дисциплине «Фулл — контакт» в 2004 году. Но в 2016-м он был отстранен от этой должности. С этого времени Ахмад Магомедович не имеет никакого отношения к Федерации кикбоксинга Дагестана», — сказал Магомедов.

Ахмедов является заслуженным тренером России и воспитал 16 чемпионов мира. В 2017 году он переехал на Украину, где занимал должность президента местной федерации профессионального кикбоксинга «К-1».

После начала специальной военной операции России на Украине тренер вступил в ряды теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Ахмедов не отказался от гражданства России.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее МВД объявило Ахмедова в розыск.