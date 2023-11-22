Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Призер Игр по фигурному катанию: меня хотели отдать в хоккей, но слишком поздно встал на коньки

Фигурист Морозов: меня хотели отдать в хоккей, но слишком поздно встал на коньки

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Владимир Морозов, который является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине — 2022 в паре с Евгенией Тарасовой, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как началось его увлечение хоккеем.

«В детстве меня хотели отдать в хоккей, но поскольку на коньки я встал достаточно поздно для хоккея — в шесть лет, — то выбор пал на фигурное катание. Да и мне оно пришлось по душе на тот момент. Сейчас я катаюсь и тренируюсь в свое удовольствие, для освоения новых хобби. До уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) мне еще далеко, но, безусловно, я совершенствую свои навыки и стараюсь двигаться вперед. Как навыки скольжения профессионального фигуриста помогают мне в игре в хоккей? Как минимум это большой плюс: я могу не просто стоять на коньках, но еще и активно передвигаться на них», — сказал Морозов.

Также фигурист отметил, что с удовольствием посещает матчи КХЛ, когда есть такая возможность, а также следит за новостями Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее призер Игр по фигурному катанию заявил, что получает третье высшее образование.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий