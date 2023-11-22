Призер Игр по фигурному катанию: меня хотели отдать в хоккей, но слишком поздно встал на коньки

Фигурист Владимир Морозов, который является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине — 2022 в паре с Евгенией Тарасовой, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как началось его увлечение хоккеем.

«В детстве меня хотели отдать в хоккей, но поскольку на коньки я встал достаточно поздно для хоккея — в шесть лет, — то выбор пал на фигурное катание. Да и мне оно пришлось по душе на тот момент. Сейчас я катаюсь и тренируюсь в свое удовольствие, для освоения новых хобби. До уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) мне еще далеко, но, безусловно, я совершенствую свои навыки и стараюсь двигаться вперед. Как навыки скольжения профессионального фигуриста помогают мне в игре в хоккей? Как минимум это большой плюс: я могу не просто стоять на коньках, но еще и активно передвигаться на них», — сказал Морозов.

Также фигурист отметил, что с удовольствием посещает матчи КХЛ, когда есть такая возможность, а также следит за новостями Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее призер Игр по фигурному катанию заявил, что получает третье высшее образование.