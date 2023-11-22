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Загитова названа самой сексуальной спортсменкой России

Джигурда назвал фигуристку Загитову самой сексуальной спортсменкой России

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Анастасия Коваленко/Пресс-служба премии TOP Men & First Ladies Awards

Актер Никита Джигурда назвал фигуристку Алину Загитову самой сексуальной спортсменкой России. Слова Джигурды передает Sport24.

«Загитова — самая сексуальная и красивая спортсменка России! Она умница, что пробует себя в разных ипостасях — не каждая чемпионка на это способна. Я любуюсь на наших фигуристок: Валиеву, Загитову и Медведеву! Они все красотки — новое поколение, которое показывает шоу и за пределами льда. Это не то, что было лет тридцать назад», — сказал Джигурда.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

В августе девушка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После девушка выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

Ранее Загитова заявила, что не подражает Медведевой.

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