Американского боксера лишили титула IBF после отказа драться с россиянином

Американский боксер Джермелл Чарло отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Чарло написал письмо президенту IBF Дэрила Пиплза, заявив, что обязательная защита пояса является для него проблемой на данном этапе карьеры. В заключение он почтительно отказался от своего титула. В ближайшем поединке американец должен был сразиться с российским боксером Бахрамом Муртазалиевым.

IBF позволит претенденту №1 Муртазалиеву провести переговоры со следующим доступным претендентом для боя за титул.

В сентябре мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу в поединке против Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории.

Чарло потерпел второе поражение в карьере при 35 победах и одной ничьей. После выхода в ринг он лишился чемпионского пояса WBO в первом среднем весе. Теперь этот титул принадлежит австралийско-российскому боксеру Тиму Цзю. В январе 2023 года он должен был сразиться с Чарло за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. Американец отказался от проведения встречи, сославшись на перелом руки. Схватка так и не состоялась — Чарло принял бой с Альваресом.

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