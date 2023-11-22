В «Миннесоте» усмотрели вину Капризова в провальном старте команды в НХЛ

Журналист Крис Джонстон в эфире TSN Insider Trading заявил, что руководство Миннесоты Уайлд» не намерено отправлять в отставку главного тренера команда Дина Эвасона из-за провального начала сезона.

Как сообщил представитель СМИ, в клубе проанализировали ситуацию в команде и пришли к выводу, что Эвасон не должен покидать свой пост. Руководители считают, что эта мера не будет способствовать улучшению ситуации, а ответственность лежит на лучших игроках команды.

После 17 матчей «Миннесота», набрав 14 очков располагается на 13-м месте в Западной конференции. Подопечные Дина Эвасона не могут выиграть пять матчей подряд. Последний раз «Уайлд» побеждали 8 ноября в матче против «Айлендерс».

Российский форвард команды Кирилл Капризов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин ушел с тренировки спустя несколько минут после ее начала.