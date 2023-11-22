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Хабиб стал только пятым в рейтинге лучших бойцов UFC

Хабиб замкнул топ-5 лучших бойцов в неофициальном рейтинге UFC

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Максим Богодвид/РИА Новости

Сайт MMA Junkie представил рейтинг из 30 лучших бойцов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к 30-летнему юбилею промоушена, поместив представителя России Хабиба Нурмагомедова, который владел титулом чемпиона организации в легком весе, только на пятое место.

«Хабиб — единственный, кто завершил карьеру как непобежденный чемпион. В ММА редко кто держит слово насчет ухода из спорта. Но когда Хабиб сказал, что он закончил, то это звучало искренне. Он стал одним из лучших тренеров в мире. Но когда он выходил в октагон сам, то доминировал над любым оппонентом», — указано в статье.

Выше Хабиба оказались Андерсон Силва, Деметриус Джонсон, Джон Джонс и Жорж Сен-Пьер.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее глава UFC Дана Уайт признался, что тяжело воспринял уход Хабиба.

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