Названа причина выбора Кубы в качестве соперника для сборной России

Бывший вратарь московского ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков высказался о товарищеском матче между национальными командами России и Кубы. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что эта игра была нужна тренерскому штабу российской сборной для того, чтобы просмотреть футболистов.

«Это возможность для тренеров просмотреть игроков, молодежь подрастает. На таких играх это и нужно делать, потому что соперник, мягко говоря, не самый сильный, и можно посмотреть хороших ребят на перспективу. А Куба — это же не сборная Кубы по боксу. Думаю, такого спарринг-партнера выбрали, чтобы иметь возможность просмотреть футболистов», — полагает Новиков.

20 ноября Россия разгромила кубинцев со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборную России похвалили за отношение к игре в матче с Кубой.