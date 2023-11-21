Бывший футболист «Рубина» может стать игроком «Баварии»

Футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхлия может пополнить ряды мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает в соцсетях Bayern & Germany.

Мюнхенский клуб следит за грузинским футболистом, но не предпринимает действий для подписания и не ведет переговоров с представителями игрока.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает четвертое место, набрав 21 очко. На первой строчке располагается миланский «Интер», имея в активе 31 балл.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Аталантой». Встреча состоится 25 ноября.

Ранее экс-футболист «Наполи» оценил перспективы Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».