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Звезда Малого театра попала в серьезное ДТП на юге Москвы

Звезда Малого театра Юлия Зыкова попала в ДТП на юге Москвы

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Малого театра Юлия Зыкова, также известная по сериалам «Звездочет» и «Судебная колонка», попала в серьезное ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Авария произошла в воскресенье утром на Ясеневой улице — столкнулись Skoda и Toyota. За рулем обеих машин были дамы», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате аварии Зыкова сильно ударилась головой. Ее доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, однако вскоре отпустили, оказав актрисе первую помощь.

В Малом театре Зыкова играет вместе с супругом Андреем Чубченко.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге актер Александр Майоров, известный по сериалам «Невский», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», попал под машину. Актер пытался перебежать дорогу в нетрезвом состоянии. После аварии Майоров примерно 15 минут был без сознания, но затем пришел в себя и попытался убежать. В больнице у актера диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги.

На странице Майорова в соцсети «ВКонтакте» режиссер Лия Рольбина написала, что пострадавший находится под наблюдением врачей.

Ранее бойца поп-ММА Исламова задержали в Москве за ДТП в Петербурге.

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