В партии Пашиняна готовятся разрушить «миф» Армянской церкви

Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арсен Торосян высказал мнение, что 1700-летняя история христианской церкви в стране является мифом, которую необходимо разрушить «до основания». Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Армения была первой страной в мире, которая приняла христианство как государственную религию в 301 году. Римская империя приняла эту религию лишь в 325 году по указу Константина Великого.

По мнению Торосяна, армянскому народу выпала тяжелая участь, ему предстоит разрушить не только более чем 100-летние мифы и стереотипы, но и «окончательно и до основания разрушить 1700-летний миф».

Политик уверен, что церковь желает принести в жертву государственность Армении ради своих внутренних и внешних групповых интересов, играя чувствами верующих. По его словам, граждане должны дать окончательную оценку этой «структуре», «непосредственный вклад церкви в разрушение армянской государственности», должен быть исчерпан.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее власти Армении освободили всех задержанных во время уличных акций в Ереване.