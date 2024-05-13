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В приграничном регионе России сбили еще один беспилотник Украины

Минобороны: в небе над Белгородской областью сбит еще один беспилотник Украины

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские военные обнаружили и сбили днем 13 мая еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пролетал в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Около 16:10 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, украинские военные с помощью дрона готовили атаку по объектам на территории России. Согласно информации Минобороны, беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО в приграничном российском регионе.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов и ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

В главном городе региона, Белгороде, также регулярно объявляют ракетную опасность. Жителей просят уходить в укрытия или спрятаться в помещениях без окон внутри квартир.

Обстрелы и атаки БПЛА Украины на Белгородскую область усилились с 10 мая — рано утром в этот день российские военные начали проводить активные наступательные действия в «серой зоне» на территории Харьковской области.

По данным российского Минобороны, в боевых действиях принимают участие солдаты подразделения группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) страны.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Атаки БПЛА на Россию
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