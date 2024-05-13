Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не проигрывает после увольнения Абаскаля

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис объяснил успехи московского «Спартака» после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля тем фактом, что на команду нет давления из-за отсутствия турнирных задач. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Поэтому «Спартак» раскрепостился, выходит на поле и играет в свое удовольствие. Да, может где-то сопутствует удача. Но в команде всегда говорят, что будут бороться за первое место. Сейчас говорят, что «Спартаку» везет. В чем везет? В том, что они взяли пятое место? Вот это классное везение», — заявил Канчельскис.

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице. Клуб, которым руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, имеет 46 баллов. До конца чемпионата красно-белые еще сыграют с казанским «Рубином» и «Оренбургом».

Ранее легенда «Спартака» усомнился, что команде нужно искать нового тренера.