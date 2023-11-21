«Больше не подстегиваем друг друга, выросли из этого»: фигурист — о конкуренции в группе Мишина

Фигурист Глеб Лутфуллин, который занимается в группе Алексея Мишина, в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос об отношениях с другими спортсменами группы — Евгением Семененко и Матвеем Ветлугиным.

«Подстегиваем ли мы как-то друг друга на тренировках? Сейчас уже нет: мы выросли из этого. Приходим, делаем свою работу и уходим. Нет такого, что мы разговариваем обо всем этом (о высокой конкуренции в группе. — «Газета.Ru»). Когда выходим на лед, есть только спортсмен и тренер, больше никого. Проводим каждый свою работу. Даем ли друг другу советы? Нет, мы же все одного возраста. Если только кто-то маленький подойдет, спросит «Как ты делаешь этот сальхов?», тогда подсказываем», — рассказал Лутфуллин.

19-летний фигурист стал бронзовым призером этапа Гран-при России в Казани. Он набрал 257,63 балла за две программы.

В прошлом сезоне Лутфуллин также стал серебряным и бронзовым призером двух этапов Гран-при страны. Кроме того, он завоевал бронзу на чемпионате России по прыжкам.

Ранее 19-летний фигурист признался, что «смотрел на Туктамышеву как на икону».