В РФС рассказали о судьбе Карпина в сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов надеется, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит работу в команде, передает »Спорт-Экспресс».

«У нас полное взаимопонимание с главным тренером. Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее», — сказал Митрофанов.

20 ноября Россия сыграла товарищеский матч против Кубы. Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал не упиваться победой сборной России над Кубой.