Сборную России упрекнули в малом количестве голов после 8:0 с Кубой

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло назвал нормальной игру сборной России в товарищеском поединке против национальной команды Кубы, а также заявил, что в матче было забито мало мячей. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Видно было, что ребята вышли не дурака валять. К сожалению, нельзя играть против сильных команд. А так, таким соперникам, как Куба, надо 10 забивать. Почему Франция кладет 14 мячей, а мы нет? Если есть возможность, забивай все», — заявил Шавло.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Сборная Франции в девятом туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 разгромила национальную команду Гибралтара со счетом 14:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее были названы три позитивных фактора после победы сборной России над Кубой.