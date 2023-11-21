В Госдуме объяснили, почему Карпин не поет гимн России

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что тренер сборной России Валерий Карпин не пел гимн страны перед матчем с Кубой из-за волнения. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Слушайте, переволновался человек, матч ответственный, непростой был, сами все видели. Пел или не пел, самое главное, что тренер подготовил команду. А по поводу гимна мы сейчас можем искать какие-то причины определенных действий Карпина, но я думаю, что не стоит. Надо оценивать Карпина по его профессиональным качествам», — заявил Свищев.

20 ноября россияне разгромили сборную Кубы (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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