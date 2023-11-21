Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему Карпин не поет гимн России

Депутат Свищев заявил, что Карпин не пел гимн перед игрой с Кубой из-за волнения

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что тренер сборной России Валерий Карпин не пел гимн страны перед матчем с Кубой из-за волнения. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Слушайте, переволновался человек, матч ответственный, непростой был, сами все видели. Пел или не пел, самое главное, что тренер подготовил команду. А по поводу гимна мы сейчас можем искать какие-то причины определенных действий Карпина, но я думаю, что не стоит. Надо оценивать Карпина по его профессиональным качествам», — заявил Свищев.

20 ноября россияне разгромили сборную Кубы (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее футболиста сборной России сравнили с петухом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий