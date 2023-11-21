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Названы главные претенденты на чемпионство в РПЛ

Комментатор Орлов назвал «Краснодар» и «Зенит» главными фаворитами РПЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный комментатор Геннадий Орлов на YouТube-канале «Такой футбол» назвал главных претендентов на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Краснодар» и «Зенит» являются главными фаворитами, но ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» могут представлять серьезную конкуренцию. Также «Крылья Советов» не собираются останавливаться, и общая конкуренция в лиге остается высокой», — заявил комментатор.

После 15 туров чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 32 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 30 баллов. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого 25 очков.

Также рядом находятся самарские «Крылья Советов» (25 очков), московские ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).

16-й тур РПЛ стартует 25 ноября матчем «Крыльев» и «Локомотива». Стартовый свисток для команд прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее были названы три лучших тренера первого круга РПЛ.

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