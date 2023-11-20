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Головин заявил, что ему было весело в матче против Кубы

Головин о разгроме Кубы: атакующим футболистам точно было весело

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился эмоциями от разгромной победы над Кубой. Его слова передает «Чемпионат».

«Очень много болельщиков! Хотелось бы всегда видеть такое. Понятно, что это товарищеская игра, но это то, что мы сейчас имеем. Такие моменты нас возвращают в футбол.

Не было ли скучно? Атакующим футболистам точно было весело. Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали. Думаю, эмоции у всех положительные», — сказал Головин.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0. Голами отметились Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Пиняев. Помимо забитого мяча, Головин на свой счет записал еще результативную передачу. Он был заменен после первого тайма.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее Валерий Карпин признался, что недоволен разгромной победой над Кубой.

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