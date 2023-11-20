Булыкин назвал главную задачу сборной России после разгрома Кубы

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», после разгромной победы национальной команды над Кубой в комментарии «Газете.Ru» подвел итоги товарищеского матча, а также рассказал о важной задаче, которая стоит перед российской сборной.

«Для начала надо поздравить всех болельщиков с хорошей игрой, с праздником, с голами, с победой. И, конечно, надо поздравить команду, которая сделала подарок всем болельщикам. Так, в принципе, и нужно, чтобы наша сборная приносила хорошие эмоции, когда [у клубов] нет международных матчей, а у национальной команды есть, пусть и не с самыми сильными сборными, но ребята — молодцы, сделали праздник», — заявил Булыкин.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин назвал условие, при котором он не получал бы удовольствие от работы в сборной России.