Карпин назвал условие, при котором он не получал бы удовольствие от работы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об эмоциях от работы в национальной команде. Его слова передает «Матч ТВ».

«Удовольствие ли для меня работа в сборной? Прежде всего, да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их. Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию», — сказал Карпин.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. Начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее иностранный футболист признался, что у него была возможность играть за сборную России.