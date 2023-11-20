Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одолел на своей площадке «Вегас».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точными бросками отметились нападающие Ноэль Аччари и Евгений Малкин, а также защитник Райан Грейвз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает десятое место, набрав 18 очков. «Вегас» занимает первую строчку в Восточной конференции, имея в активе 28 баллов.

В текущем сезоне НХЛ Малкин провел 17 матчей, набрав 18 очков (9+9).

В минувшем сезоне НХЛ Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Этой осенью Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ (474 шайбы).

В следующем матче «Питтсбург» на своей площадке сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Вегас» на выезде померится силами с «Далласом».

Ранее сообщалось, что Малкин задолжал российской налоговой более полумиллиона рублей.