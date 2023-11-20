Жирков рассказал, кто его больше всех удивил в РПЛ

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, что в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ) его больше всего удивил «Краснодар», передает Metaratings.

«Кто больше всех удивил в первом круге РПЛ? «Краснодар», потому что они идут на первом месте. Из тренеров? Наверное, Владимир Ивич, если его команда на первой строчке», — сказал Жирков.

После 15 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 25 очков. Самарские «Крылья Советов» и столичный ЦСКА уступают бело-голубым по дополнительным показателям. Шестым идет московский «Спартак» (24). Столько же очков имеет «Локомотив».

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