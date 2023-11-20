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Олимпийская чемпионка в составе сборной СССР пожизненно дисквалифицирована

Двукратная олимпийская чемпионка Саади пожизненно дисквалифицирована

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Ashley Landis

Спортивный юрист Эмир Краун сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР (1972, 1976) Эльвира Саади пожизненно дисквалифицирована в Канаде, передает «Чемпионат».

В течение десяти лет Саади запрещено работать в канадской спортивной гимнастике. Через десять лет она сможет вернуться к подготовке тренеров, но без контакта со спортсменами. Дисквалификация Саади как судьи, администратора и тренера является пожизненной.

Саади живет в Канаде с 1991 года. Решение о дисквалификации вынесено федерацией гимнастики Канады.

Пожизненная дисквалификация связана с тем, что Саади применяла насилие в отношении спортсменок канадской национальной команды.

Саади родилась в 1952 году в Ташкенте. Она является заслуженным мастером спорта СССР. После Олимпиады 1976 года она работала тренером в московской ДЮСШ «Динамо».

Ранее хоккеиста дисквалифицировали на 41 матч за нарушение правил об азартных играх.

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