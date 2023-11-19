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Гаджиев ожидает зрелищный бой между Минеевым и Штырковым по правилам ММА

Гаджиев анонсировал зрелищный бой между Минеевым и Штырковым по правилам ММА

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Эдуард Корниенко/Известия

Камил Гаджиев, промоутер турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого состоялся кикбоксерский бой между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, заявил, что следующий поединок спортсменов, планирующийся по правилам ММА, выйдет не менее зрелищным.

«Я скептически относился к тем, кто воспринимал Ивана Штыркова как аутсайдера. Вчерашний бой показал, как уверенно он себя чувствует в кикбоксинге, который не является для него родным видом спорта. Тем интереснее будет увидеть реванш между этими бойцами по правилам MMA. Это событие состоится в следующем году и будет еще зрелищнее и драматичнее. Я убежден в этом на сто процентов», — заявил Гаджиев.

Поединок между Минеевым и Штырковым состоялся 18 ноября в игровой зоне «Красная поляна» и завершился уверенной победой Владимира единогласным решением судей — 30-29, 30-27, 30-27.

18 ноября 2022 года в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

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