Стала известна реакция сборной России на приезд Головина из Франции

Нападающий футбольного клуба ЦСКА и национальной команды России Федор Чалов заявил, что в сборной всегда рады видеть полузащитника «Монако» Александра Головина. Слова Чалова передает ТАСС.

«Конечно, всегда рады видеть Головина, когда он приезжает, много чего интересного рассказывает. В целом Саша открытый и позитивный парень, поэтому с ним всегда легко», — сказал Чалов.

В Волгограде 20 ноября сборная России сыграет с Кубой. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. В октябре россияне обыграли Камерун 1:0.

Это будет уже пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-футболист Владислав Радимов отметил важность матча со сборной России для Кубы.