Минеев рассказал, что бойцы СВО попросили его привезти с «гражданки»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, о чем общался со своими сослуживцами из зоны спецоперации перед поединком с Иваном Штырковым. Слова Минеева передает Sport24.

«Что пишут сослуживцы? Ждут меня обратно. Поздравляют ли сразу с победой? Да не, ну что значит сразу? Они что там, сидят у телевизора? Нет. Я просто со своим командиром роты на связи. Пожелали мне удачи, ждут меня, когда вернусь, со вкусняшками», — сказал Минеев.

Минеев одержал победу единогласным решением судей 30-29, 30-27, 30-27). Бой прошел в Сочи.

18 ноября 2022 года в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Штырков в профессиональных смешанных единоборствах провел 25 поединков, 22 из которых выиграл, 2 проиграл и 1 завершил вничью.

Ранее сообщалось, что Минеев после победы над Штырковым надел футболку с изображением Владимира Путина.