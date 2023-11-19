Две шайбы Кучерова помогли «Тампе» отыграться с 0:2 и вырвать победу у «Эдмонтона»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 6:4.

К девятой минуте «Тампа» проигрывала 0:2 (отличились Дерек Райан и Джеймс Хэмблин). Еще до перерыва российский нападающий Никита Кучеров отыграл одну шайбу. Во втором периоде он оформил дубль.

Затем команды дважды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга, а за 10 минут до окончания встречи Люк Гленденинг вывел свою команду вперед. На последней минуте Михаил Сергачев установил окончательный счет.

В текущем сезоне НХЛ Никита Кучеров принял участие в 17 матчах своей команды, отметившись 13 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами. Россиянин возглавляет рейтинг лучших игроков лиги по системе гол+ пас. На втором месте идет Джей Ти Миллер из «Ванкувера» 10+17. Тройку лучших замыкает еще один представитель «Ванкувера» Эллиас Петтерссон (8+19).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее российский хоккеист вошел в тройку лучших игроков матча «Тампы» и «Чикаго».