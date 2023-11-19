Врач сборной России рассказал о реакции Тутберидзе на дело Валиевой

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский заявил, что Этери Тутберидзе переживает касательно дела ее подопечной, Камилы Валиевой, о допинге. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Тутберидзе непосредственный участник всего этого. Она переживает, поэтому у нее есть право что-то говорить, в том числе, так понимаю, это было посвящено дню тренера. У людей этой профессии тяжелая судьба. Тренеры же сталкиваются с разными проблемами, начиная от воспитания детей, заканчивая завоеванием рекордов для государства. Искать здесь что-то другое... Это можно везде», — сказал Шветский.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее Тутберидзе проигнорировала этап Гран-при в Самаре.