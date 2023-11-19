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Сборная Франции установила рекорд по количеству голов в одном матче в отборе к ЧЕ

Сборная Франции отправила в ворота Гибралтара 14 безответных мячей в отборе к ЧЕ

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Dylan Martinez/Reuters

Сборная Франции разгромила команду Гибралтара в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года со счетом 14:0. Это крупнейшая победа в истории экс-чемпионов мира и крупнейшая победа в истории отборов на Евро.

Счет был открыт на третьей минуте — гости отправили мяч в собственные ворота. Через минуту Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды. В первом тайме французы еще пять раз поразили ворота соперника. Голы забивали Уоррен Заир-Эмери, Килиан Мбаппе (с пенальти), Жонатан Клосс, Кингсли Коман и Юссуф Фофана. Стоит отметить, что на 18-й минуте Гибралтар остался в меньшинстве после удаления Итана Сантоса, который и стал автором автогола.

После перерыва подопечные Дидье Дешама не стали сбавлять обороты. Отличились Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Усман Дембеле и дважды — Килиан Мбаппе. На 78-й минуте после просмотра VAR был отменен гол Оливье Жиру, позже он сделал дубль.

Сборная Франции уже обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы. За второе место борются Нидерланды и Греция.

Ранее автогол мужа ведущей «Матч ТВ» лишил Армению надежды на выход на Евро-2024.

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