В КХЛ предложили изменить правила начисления очков

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью Legalbet предложил вернуться к трехочковой системе начисления за победу в основное время в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его словам, текущая система начисления очков, когда победитель матча вне зависимости от того, выиграл он игру в основное или дополнительное время, получает два очка, несправедлива.

«Если одна команда явно слабее другой, но они играют в овертайме, то сильная команда получает два балла, а та, которая не наиграла ни на один, получает одно очко. Спрашивается: а как такое возможно? Значит, есть момент договорного матча. Надо возвращать правила трех очков за победу. Некоторые играют 60 минут, а другие катаются, но при этом могут оказаться в очках, потому что и овертаймов стало больше», — заявил Плющев.

Переход на двухочковую систему состоялся перед стартом сезона-2018/19. Подобная система распределения баллов используется в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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