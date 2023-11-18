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Ротенберг отверг обвинения в судейских ошибках в матче «Локомотив» — СКА

Тренер СКА Ротенберг заявил, что в игре с «Локомотивом» не было спорных моментов

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции по итогам игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива» заявил, что судьи поступили верно, назначив повторное вбрасывание после заброшенной шайбы Артема Рафикова на последней секунде основного времени матча. Его слова приводит пресс-служба СКА.

«В чем был спорный момент? Судья сразу поднял руку — соперник этого не заметил. Здесь нет никакого спорного момента. Если бы судья не поднял бы руку, тогда да, спорный момент возник бы», — заявил тренер СКА.

Игра «Локомотив» — СКА завершилась победой команды под руководством Романа Ротенберга с минимальным счетом 2:1. Ярославцы за матч нанесли 51 бросок в створ ворот соперника, петербуржцы — 12. После этой игры армейцы набрали 34 очка и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, опередив по дополнительным показателям столичный ЦСКА.

Ранее тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча со СКА сравнил хоккей с порнобизнесом.

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