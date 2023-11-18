Тренер «Локомотива» сравнил хоккей с порнобизнесом

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции по итогам игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА заявил, что арбитры не должны были отменять заброшенную за секунду до конца основного времени матча шайбу.

На исходе игрового времени Артем Рафиков отправил шайбу в сетку после выигранного вбрасывания, однако рефери зафиксировал нарушение процедуры вбрасывания и потребовал повторить его, отменив тем самым взятие ворот.

«Как арбитры объяснили свое решение отменить гол? Пушкин отдыхает, я скажу так. Есть, конечно, ошибки — все мы люди, все мы ошибаемся. Но есть моменты, которые и ошибками назвать нельзя. Две команды сражались, это должно быть отдано на откуп хоккею, а не порнобизнесу», — заявил Никитин.

Игра «Локомотив» — СКА завершилась победой команды под руководством Романа Ротенберга с минимальным счетом 2:1. Ярославцы за матч нанесли 51 бросок в створ ворот соперника, петербуржцы — 12.

Ранее в «Спартаке» был установлен новый рекорд по голам за один сезон.