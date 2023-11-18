Медведев проиграл Синнеру и вылетел с Итогового турнира АТР

В первом полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянин Даниил Медведев в трех сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Игра продлилась 2 часа 25 минут и завершилась уверенной победой четвертой ракетки мира со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

По ходу игры Медведев исполнил десять подач навылет, допустил две двойных ошибки и выиграл 63% мячей с первой подачи. Синнер выполнил десять эйсов, исполнил две двойных ошибки и выиграл 57% мячей с первой подачи.

Соперник Синнера в финальном матче определится по итогам игры между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем. Эта игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры Медведев — Синнер.

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