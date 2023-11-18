В оргкомитете Игр дружбы пообещали разобраться с WADA

Представитель оргкомитета Всемирных игр дружбы в интервью ТАСС заявил, что все вопросы, вызванные негативной реакцией Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение соревнований, ближе к их началу будут разрешены.

«Нам известно о непростом диалоге между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и WADA. Мы со всей серьезностью относимся к антидопинговым процедурам, которые являются неотъемлемой частью любого международного состязания. Мы не сомневаемся, что найдем пути решения по данному вопросу», — заявили в оргкомитете.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».