«Реал» опубликовал заключение по Винисиусу

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте опубликовал медицинское заключение по состоянию здоровья бразильского форварда Винисиуса Жуниора.

У 23-летнего южноамериканца диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра, срок реабилитации после этой травмы составит 2,5 месяца. Футболист получил повреждение по ходу матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Бразилии и Колумбии, который завершился победой колумбийцев со счетом 2:1.

Винисиус Жуниор стал восьмым травмированным футболистом в составе «Реала» по ходу текущего сезона. В лазарете клуба находятся Кепа Аррисабалага, Тибо Куртуа, ядер Милитао, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Эдуардо Камавинга. Новое трудовое соглашение, которое игрок подписал с клубом летом, рассчитано на пять сезонов. Отступные составят €1 млрд. Также бразильский футболист по контракту получит бонус в случае завоевания «Золотого мяча». О продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.

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